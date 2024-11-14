Последние годы российские дипломаты регулярно сталкиваются с трудностями при заправке самолетов авиаотряда «Россия» за рубежом. Это стало следствием западных санкций. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова привело РИА Новости.

Министр заявил, что в последние годы регулярно возникают ситуации, когда во время полетов за рубеж возникают большие сложности при заправке самолетов, которые входят в состав специального летного отряда «Россия». В частности, это случилось в прошлом году в Южно-Африканской Республике.

«Там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — указал он.

Министр добавил, что примерно такой же случай произошел в Бразилии. Он подчеркнул, что многие страны начинают переживать по этому поводу. Запад ущемляет их суверенитет, по этой причине обида на него все время крепнет.

Ранее Лавров высказался по поводу возможных переговоров с Украиной. По его словам, РФ никогда не отрицала возможность диалога. Это Киеву необходимо отменить свой закон, по которому он не может предпринимать дипломатические усилия в данном направлении.