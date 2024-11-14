Россия никогда не уходила от идеи переговоров по поводу Украины. Однако для начала диалога Киеву необходимо отменить указ, который запрещает ведение переговоров с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

Лавров отметил, что президент России Владимир Путин многократно подчеркивал, что никогда не отказывался от переговоров.

Ясно, что окончательное решение не будет принимать Зеленский, но когда Россию призывают к переговорам и утверждают, что это Украина стремится к диалогу, следует напомнить, что Путин уже призывал Зеленского отменить указ, действующий в течение двух лет, который запрещает контактировать с российским правительством.

Ранее Лавров отмечал приходящее понимание в мире предпосылок конфликта на Украине.