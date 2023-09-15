Лавров рассказал о возникшем вокруг украино-российских переговоров заговоре Запада

Он пытается все вывернуть наизнанку путем псевдодипломатии. В то же время РФ готова действовать в ответ только на действительно серьезные предложения.

Министр иностранных дел России выступил на круглом столе, который был посвящен мирному урегулированию украинского конфликта. Он сообщил, что у западных государств, в первую очередь Соединенных Штатов и Великобритании, к боевым действиям крайне пристальное внимание. Именно эти страны привели к власти нацистскую клику в Киеве, они вложили в нее миллиарды долларов. Теперь Запад пытается влиять на возможность мирных переговоров между РФ и Украиной.

«Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Сергей Лавров подчеркнул, что позиция Кремля не поменялась. Он готов пойти навстречу реальным мирным предложениям.