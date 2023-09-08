Лавров рассказал об отличии западных демократий от остальных стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России не нужны ценности, которые Запад продвигает на своих «парадах». Об этом глава ведомства сообщил во время встречи с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике. Слова Лаврова приводит ТАСС.

В пятницу, 8 сентября, глава российского МИДа прибыл в Индию на саммит «Большой двадцатки». Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин не планирует выступать перед главами G20 по видеоконференции.

«Эти [западные] ценности. <…> Если это то, что мы видим порой на парадах в европейских столицах, если они хотят православных, мусульман, буддистов, индуистов к этим ценностям подтягивать, то нам ничего этого не надо. Пускай сами себя забавляют, а нас оставят в покое», – отметил Лавров.

От также добавил, что западные страны агрессивно продвигают свою «демократическую» политику. Это Лавров назвал главным отличием от политики других государств.

Саммит G20 начнется 9 сентября и продлится один день. В Нью-Дели встреча глав государств «Большой двадцатки» в этом году станет восемнадцатой. Изначально саммит планировали провести 1 декабря 2023 года. В прошлом году мероприятие проходило на Бали. Россию в нем также представлял Лавров.