Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, по каким причинам конфликт на Украине не подходит к концу. Дипломат заявил, что боевые действия не закончатся, пока Запад не забросит попытки поразить РФ с помощью Украины. Соответствующее заявление Лавров сделал в своем интервью для газеты Kompas .

Лавров заявил, что целью действий коллективного Запада является сохранение доминирования и нанесение поражения РФ через «киевских марионеток».

Дипломат также заявил, что пока нет признаков того, что страны Запада собираются сменить позицию по данному вопросу. Коллективный Запад не только продолжает снабжать Украину вооружением, но и провоцирует ее продолжать ведение боевых действий, заключил Лавров.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявлял, что НАТО упразднит план действий для вступления в альянс Украины. Для Киева он будет одноэтапным.