Лавров: Россия не считает нынешний этап международных отношений холодной войной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в правительстве России не считают нынешний этап международных отношений холодной войной. Об этом он сообщил в последнем интервью для газеты «Компас». Слова дипломата передает издание РИА Новости .

Лавров охарактеризовал сложившуюся ситуацию, как «становление многополярного мирового порядка».

Дипломат заявил, что в данный момент закрепляются новые центры принятия решений, которые базируются в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Он также указал на то, что Запад совершает попытки приостановить эти изменения ради сохранения своего превосходства. По словам Лаврова, санкции подрывают международную продовольственную безопасность, а средства, затрачиваемые на обеспечение вооружения для Украины, можно было бы направить на содействие мирового развития.

Лавров заключил, что из-за эгоцентризма Запада, страны мира ищут другие варианты для сотрудничества во всех областях. В качестве примера он привел снижение зависимости от американской валюты и повышение эффективности межгосударственных объединений в странах мира.