Лавров считает, что США хотят обострения ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США хотят спровоцировать больший кризис на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта в секторе Газа. Его слова приводит RT.

«Мне кажется, люди, которые разрабатывают подобные сценарии, на самом деле хотят спровоцировать еще больший кризис. Возможно, это то, чего хотят американцы», – сказал Лавров.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября после того, как палестинское радикальное движение ХАМАС выпустило по Израилю от 2,5 до 5 тысяч ракет. Кроме того, боевики группировки вторглись в южную часть государства, откуда в заложники в сектор Газа увели более 200 человек, в том числе женщин и детей.

В октябре с визитом солидарности Израиль посетил президент США Джо Байден, который выразил Тель-Авиву однозначную поддержку, а также пообещал выделить средства из американского бюджета.

Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в палестинском анклаве наземную операцию. Ежедневно сообщается о ликвидации боевиков ХАМАС и их баз. Жертвами конфликта стали тысячи жителей сектора Газа. Ни раз руководители различных стран, в том числе президент России Владимир Путин, отмечали, что в анклаве сложилась гуманитарная катастрофа.