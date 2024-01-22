Лавров экстренно вылетает в Нью-Йорк

Глава российского МИД Сергей Лавров на три дня отправляется в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседании СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Напомним, после артобстрела ВСУ Донецка в воскресенье, 21 января, при котором опгибли 28 человек, Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН. Основным лейтмотивом будет обсуждение накачивания Украины странами Запада оружием.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник начнет трехдневный визит в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике и открытых дебатах Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке», — сообщает РИА Новости.

Напомним, Сергей Лавров посещал Нью-Йорк последний раз осенью 2023 года, приняв участие в Генассамблее ООН.