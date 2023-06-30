Лавров усомнился в адекватности ряда западных правительств

Министр иностранных дел РФ заявил, что Западу незачем беспокоиться за российские национальные интересы. В частности, это касается и мятежа ЧВК «Вагнер». По утверждению дипломата, российский народ всегда выходил сам из ряда передряг, причем более крепким и сильным. Москва не будет давать каких-то объяснений другим странам и уверять их в чем-либо, ей это не нужно. В том случае, если у Запада есть какие-то сомнения, то у РФ их также достаточно.

«У нас самих серьезные сомнения в адекватности западных руководителей», - заверил он.

Отход от своих национальных интересов не является адекватным шагом, считает Сергей Лавров.