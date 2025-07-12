Лавров в Вонсане напомнил о корейских героях, освобождавших Курскую область от ВСУ

В ходе встречи с Сергеем Лавровым, которая состоялась в корейском городе Вонсан, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила о безоговорочной поддержке Пхеньяном политики России, направленной на защиту территориальной целостности и суверенитета страны.

Министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что отношения между государствами достигли уровня, когда они стали неразрывными и стратегическими.

«Стратегический выбор и воля правительства КНДР безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов", сказала Цой Сон Хи.

Министр иностранных дел подчеркнула, что участие военных из Северной Кореи в освобождении Курской области «наглядно демонстрирует высочайший уровень» взаимодействия между Москвой и Пхеньяном, которое «открыло новую главу в сотрудничестве между Кореей и Россией».

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул в свою очередь, что недавнее и самоотверженное участие солдат из Северной Кореи в освобождении Курской области — это яркое свидетельство нерушимой дружбы между Россией и КНДР.

«Героические военнослужащие, бойцы Корейской Народной Армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов», — подчеркнул российский министр.

Напоминаем, что 12 июля, в субботу, в городе Вонсан состоится второй этап переговоров между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой в рамках уже существующего стратегического диалога двух стран.