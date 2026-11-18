Чемпионский кубок восьмого сезона турнира «Лига Ставок MEDIA BASKET» изготовили и вручную расписали мастера Гжельского фарфорового завода в подмосковном Раменском округе, сообщает REGIONS со ссылкой на организаторов соревнований.

Главная награда сезона стала результатом необычной коллаборации уличного спорта и старинного народного промысла. Вместо привычного тяжелого металла триумфаторы чемпионата получат изящное произведение искусства, созданное руками подмосковных художников. При этом фирменные бело-синие цвета и традиционные растительные орнаменты легли в основу визуального стиля всего турнира — гжельская роспись теперь украшает сам баскетбольный паркет, афиши и графику эфиров.

Подобное партнерство сыграло на ярком контрасте между многовековым культурным наследием региона и дерзкой эстетикой современных медиабаттлов. В текущем розыгрыше за уникальный фарфоровый трофей борются 16 коллективов, в заявки которых вошли топовые блогеры, известные рэп-исполнители и профессиональные игроки.

Имя обладателя эксклюзивной награды из Раменского округа станет известно совсем скоро — решающий матч турнира пройдет в это воскресенье, 22 ноября.