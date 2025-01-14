Лавров заявил, что договор РФ с Ираном не направлен против других государств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договор о партнерстве РФ и Ирана не направлен против других стран. Об этом глава дипломатического ведомства сообщил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает РИА Новости.

Этот шаг, по словам Лаврова, можно рассматривать как конструктивный и нацеленный шаг, направленный на укрепление возможностей как России, так и Ирана.

«Он нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность», — уточнил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что договор призван создать устойчивые фундаменты для долгосрочного сотрудничества.

Ожидается, что 17 января президенты России и Ирана официально подпишут соглашение. Ранее об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Этот договор рассчитан на 20 лет. Документ подлежит ратификации иранским парламентом и не предусматривает автоматического продления.

Ранее сообщалось, что Азербайджан предостерег Иран из-за провокаций и оскорблений в адрес президента Ильхама Алиева.