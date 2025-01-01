Азербайджан выразил решительный протест Ирану за провокации
Азербайджан предостерег Иран из-за провокаций и оскорблений в адрес Алиева
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Временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Баку Сейиа Джафара Агайю Марьяна вызвали на ковер в МИД Азербайджана.
Причиной вызова посла в ведомство стало скандальное выступление на тегеранском телевидение «Новостная сеть». Там со стороны представителя высшего руководителя Ирана в провинции Ардебиль сделал ряд антиазербайджанских высказываний, в том числе оскорбил Ильхама Алиева.
На фоне этого Баку выразил решительный протест. В МИД заявили, что действия Тегерана вызывают антиазербайджанскую пропаганду, которая никак не способствует добрососедским отношениям.
«Антиазербайджанская пропаганда в Иране не соответствует духу двусторонних отношений, целям и задачам, поставленным перед нашими странами. Отмечено, что подобные действия направлены на разжигание ненависти и вражды вместо углубления двусторонних отношений», — подчеркивают в ведомстве.
Послу передали, что азербайджанская сторона обеспокоена происходящим и потребовала объяснений. Иран призвали прекратить провокации.
Ранее сообщалось, что федерацию гимнастики Азербайджана поймали на насилии над спортсменками. Тренеров наказали после проведенного расследования.