Лавров заявил, что ему все равно на реакцию Запада из-за его поездки в КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему все равно на реакцию западных государств, которые были взволнованы его визитом в КНДР. Об этом глава МИД рассказал в интервью программе «60 минут».

Лавров посетил Пхеньян по приглашению северокорейского МИДа с 18 по 19 октября. В рамках своей деловой поездки глава российского внешнеполитического ведомства встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

«Насчет злости и паники. Мне совершенно нет никакого дела. Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов», – заявил Лавров.

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию и встретился с главой государства Владимиром Путиным на территории космодрома Восточный, расположенного в Амурской области. Стороны обсудили деловое сотрудничество, торговые и социальные вопросы, а также ситуацию на Украине. Северокорейский лидер отметил, что Россия ведет «священную борьбу» с целью защиты своего государства и интересов.