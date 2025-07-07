В интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что принцип территориальной целостности не может быть применен к Украине, а Россия стремится к установлению устойчивого мира.

Лавров подчеркнул, что киевский режим утратил право на территориальную целостность, поскольку данное право применимо лишь к государствам, обеспечивающим равноправие и возможность самоопределения для всех народов. Он добавил, что русофобская политика Киева лишает русскоязычное население регионов Украины, включая Крым и Донбасс, возможности сохранения своей идентичности.

В качестве примера Лавров привел слова президента Зеленского, который негативно высказывался о жителях Донбасса, фактически призывая их покинуть страну. В ответ на это жители региона реализовали свое право на самоопределение и проголосовали за воссоединение с Россией.

Министр подчеркнул, что использование термина «аннексия» в отношении Крыма и новых территорий неприемлемо, поскольку жители сделали свой выбор на референдумах, реализовав тем самым право, закрепленное в Уставе ООН.

Россия готова к политическому урегулированию конфликта, но настаивает на установлении прочного мира, а не временного перемирия. Урегулирование возможно лишь при устранении первопричин конфликта и обеспечении прав человека на территориях, подконтрольных Киеву.

Лавров также отметил, что западные страны намеренно создают образ России как врага, чтобы сплотить свое население, столкнувшееся с социально-экономическими проблемами.

Ранее сообщалось, что Лавров опроверг планы России «нападать» на Европу.