Лавров заявил, что России не нужно «временное» перемирие на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о возможности заключить «временное» перемирие с Украиной.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» глава российского МИДа отметил, что Москву не устроит такой вариант завершения конфликта.

«Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и которые высказались за воссоединение с Россией», — сказал Лавров.

Кроме того, министр заявил, что на Украине должны вновь распространиться русский язык и религиозные права, которые запрещены Владимиром Зеленским. По словам Лаврова, западные «партнеры» Украины и сам Киев сейчас говорят о перемирии для того, чтобы выиграть время.

Также, сказал глава российского МИДа, у России нет никаких иллюзий относительно урегулирования украинского кризиса. По его словам, решить этот конфликт между двумя сторонами можно исключительно через договоренности о безопасности в Европе.

«Договоренности, которые учитывали бы интересы РФ и, конечно, законные интересы всех других стран», — подытожил Лавров.

Отдельно министр высказался о приходе к власти в США Дональда Трампа. По словам Лаврова, ожидать каких-либо перемен в связи с этим не стоит, так как в вопросе поддержки Украины в Вашингтоне есть двухпартийный консенсус.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что Берлин запретил немецким журналистами участвовать в пресс-конференции Сергея Лаврова.