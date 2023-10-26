Лавров заявил, что Россия ответит на размещение ядерного оружия США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ответных решениях, которые Россия подготовит из-за размещения ядерного оружия США. Он назвал меры российской стороны «компенсирующими».

Как отметил Лавров, из-за политики западных стран в Европе на данный момент сложилась нарушенная система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход Вашингтона из нескольких договоров по безопасности.

Глава российского МИДа принимает участие в Международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», которая проходит 26 октября. Слова Лаврова приводят РИА Новости.

«Повышенные стратегические риски создаются в следствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых «совместных ядерных миссий». Это имеет крайне дестабилизирующий заряд. На фоне общего возрастания угроз со стороны НАТО вынуждает нас прибегать к компенсирующим мерам», – сказал Лавров.

25 октября Совет Федерации одобрил отзыв ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), о приостановке участия в котором Владимир Путин объявил в феврале 2023года.