Лавров заявил, что специалисты Запада пытаются просчитать радиус поражения «Орешника»

На Западе специалисты в настоящее время активно изучают, какие военные объекты стран-членов НАТО могут оказаться в радиусе поражения новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», если комплексы разместят в соседней с РФ Белоруссии. На это по итогам встречи по Сирии в Дохе указал глава МИД России Сергей Лавров.

Один из представителей СМИ поведал Лаврову, что западные специалисты просчитали: в случае появления «Орешника» в Белоруссии в радиусе поражения системы окажутся как максимум военные базы НАТО на Ближнем Востоке и как минимум вся европейская часть континента. Российский министр иронично парировал высказывания журналиста.

«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши. Ну, я уверен, что западные тоже считают», — отреагировал Лавров, его цитирует ТАСС.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Затем запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что это не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева. Она также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником».