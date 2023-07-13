Лавров заявил о наличии экзистенциальной угрозы России со стороны НАТО и ЕС

По заявлениям Лаврова, НАТО и ЕС активизировали гибридную войну после того, как РФ начала СВО на Украине. Дипломат сообщил, что подобные шаги со стороны недружественных государств создают угрозу существования России. Он считает, что России придется отстаивать право на свободное и суверенное развитие всеми силами и средствами.

По итогу Лавров заявил, что вернуться к прежним взаимоотношениям с перечисленными странами уже не получиться. Если государства решат отказаться от политики против РФ, то Москва рассмотрит инициативу, но опираясь на собственные интересы, заключил дипломат.