Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил о невозможности продления зерновой сделки из-за того, что она не работает. В интервью журналистам НТВ глава российского МИДа заявил, что пакет, охватывающий вопрос с российскими удобрениями, никак не выполняется.

«Работает только украинская часть, и то работает она не в том контексте, который был предложен генеральным секретарем ООН, чтобы удовлетворить потребности беднейших стран, а в коммерческом смысле», — сказал Лавров.

Он добавил, что работает только украинская часть сделки. По словам Лаврова, зерно, которое должно поступать нуждающимся странам, поступает в обеспеченные государства, что не входит в черноморскую инициативу.

18 мая официальный представить МИДа РФ Мария Захарова подтвердила слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия согласилась продлить зерновую сделку еще на два месяца. Впервые же она была заключена между Москвой и Киевом при посредничестве ООН и Турции 22 июля 2022 года.

Президент России Владимир Путин, комментируя зерновую сделку, заявил, что Россию попросту обманули. Он неоднократно подчеркивал, что продлевать это соглашение не имеет смысла, поскольку условия российской стороны не выполняются. Глава РФ заявлял, что Россия самостоятельно может помогать нуждающимся странам сельхозпродукцией.