Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен.

Это заявление было сделано на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога между Союзом Соединенных Арабских Эмиратов (ССАГПЗ) и Россией.

Как пишет РИА Новости, Лавров отметил, что российская сторона не видела выполнения ни одного пункта зерновой сделки, которая была предусмотрена ранее. Он также указал на многомесячные обещания представителей Организации Объединенных Наций (ООН) и генерального секретаря о том, что будут приложены все усилия по реализации этой сделки, но отметил, что эти усилия не дали никаких результатов.

Зерновая сделка между ССАГПЗ и Россией была согласована ранее, но, по словам Лаврова, не достигла своего выполнения со стороны западных стран. Подробности о конкретных пунктах сделки и причинах невыполнения не были раскрыты на пресс-конференции.

Заявление Лаврова свидетельствует о возникновении разногласий и проблем в реализации зерновой сделки между Россией и странами западного блока, которые требуют дальнейших усилий и переговоров для ее успешного завершения.