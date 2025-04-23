Лавров заявил о попытке Запада вернуться в афганский конфликт

Сергей Лавров заявил, что Запад через ООН пытается вновь взять под контроль афганский процесс, инициировав новый формат консультаций в Дохе. Об этом пишет РИА Новости.

Москва усматривает попытку Запада вновь вмешаться в дела Афганистана — на этот раз через формат международных консультаций в столице Катара. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, этот шаг выглядит как возвращение к «афганской игре», из которой западные страны поспешно вышли после прихода к власти талибов и бегства международной коалиции.

Главную роль в обсуждении афганской повестки на протяжении последних лет играли страны региона. Однако теперь, с подачи ООН, Запад пытается восстановить влияние, выступая инициатором нового дипломатического формата. Россия, по словам Лаврова, не выступает против участия США и их союзников, если те будут действовать открыто и без скрытых целей.

Тем не менее Москва пока не видит ощутимых результатов от подключения Запада и ООН к усилиям по стабилизации в Афганистане. Российская сторона приняла решение участвовать в дохийском процессе, чтобы лично наблюдать за его развитием и отстаивать собственные интересы в регионе.

Ранее стало известно о том, что США лучше поняли позицию России после диалога. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.