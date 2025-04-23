Рубио сообщил, что США лучше поняли позицию России после диалога

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США лучше поняли позицию России после диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

Со слов представителей Вашингтона, США и Россия вновь начали прямой полноценный диалог по украинскому конфликту — спустя три года полной тишины. По словам госсекретаря США Марко Рубио, именно после этого контакта в Вашингтоне начали иначе воспринимать российскую позицию. Диалог, по его словам, помог «вникнуть» в то, что стоит за действиями Москвы.

Американская сторона сейчас анализирует, насколько различаются взгляды России и Украины на возможные компромиссы. В случае, если дистанция между ними окажется непреодолимой, США могут пересмотреть степень своего участия. Рубио подчеркнул, что Вашингтон не исключает переключения на иные глобальные задачи, если прогресса не последует.

Он также напомнил, что это не американская война, а усилия, предпринятые США, уже достигли пика возможного вовлечения. Сейчас, по его словам, главное, понять, есть ли у конфликта перспективы разрешения. В противном случае США займутся другими кризисами, которые, по мнению Белого дома, также требуют внимания.

Ранее Каллас призвала США использовать все рычаги давления на Россию.