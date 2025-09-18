Своими публичными угрозами нанести новые удары Зеленский признался в личном участии в планировании терактов на территории России, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о планах атаковать российские логистические объекты. По ее словам, эти угрозы являются прямым признанием личного участия украинского лидера в организации террористических актов.

Захарова расценила слова Зеленского о готовности нанести новые удары по порту Усть-Луга и другим ключевым точкам как официальное подтверждение его роли в планировании атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Она подчеркнула, что такие заявления не оставляют сомнений в причастности киевского режима к террористической деятельности.

Порт Усть-Луга — один из крупнейших морских терминалов России в Балтийском море, играющий критически важную роль в экспорте энергоносителей. Любые инциденты в этом районе оказывают серьезное влияние на международные рынки и логистические цепочки.

