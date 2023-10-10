Лавров заявил об отсутствии у Запада желания вести честный диалог по Украине

Зарубежные правительства предпочитают произносить в адрес России только броские лозунги, в то же время они увиливают от обсуждения причин, что же привело к началу специальной операции.

Все эти уловки происходят от боязни, что наружу выплывет политика ряда стран в отношении Киева. Западные страны на протяжении ряда лет пестовали откровенно нацистский режим, вооружали его, и давали возможность нарушать все договоры, так считает Сергей Лавров.

«Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Для честного диалога аргументов у него нет», - указал глава министерства иностранных дел РФ.

Его слова привело ТАСС. По мнению главы внешнеполитического ведомства, за рубежом требуют от России того, что сами выполнять не собираются. Министр напомнил, что у Франции и Англии есть собственные нерешенные территориальные споры, и ООН обязал их вернуть спорные земли. Одновременно все забывают минские соглашения, которые сами и подписывали.