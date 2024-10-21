Лавров: Запад и Киев обязаны отказаться от идеи приема Украины в НАТО

Запад и Киев должны раз и навсегда расстаться с идеей даже гипотетического вступления Украины в НАТО. На это в интервью для документального фильма «МГИМО 80» указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что сегодня с легкой руки западных кураторов Киева на Украине «растоптаны» права русскоязычного населения, русская культура находится под запретом. И это неприемлемо, подчеркнул Лавров.

«Это неприемлемая реальность на Земле. Как и сохраняющееся и декларируемое Киевом и Западом намерение сделать Украину членом НАТО… Все эти вещи должны быть осознаны и ликвидированы», — цитирует Лаврова ТАСС.

Лавров отметил, что на Украине сейчас законодательно запрещено образование на русском языке, а отдельно выпущенные нормативные акты ликвидировали полностью любую русскую культурную деятельность.

Ранее Лавров заявил, что СВО может закончиться только победой России.