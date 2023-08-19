Лавров: Запад потратил на помощь Киеву за год СВО более $160 млрд

Цифры коллективной западной помощи Киеву с начала Россией спецоперации на Украине поражают. Особенно тем, что деньги простых налогоплательщиков ушли в никуда и того эффекта, на который рассчитывали руководители стран Запада, не возымели, считает глава МИД РФ.

Сергей Лавров СВО в беседе с журналом «Международная жизнь» раскрыл, что, по его данным, западная финансовая поддержка киевского режима и ВСУ с февраля 2022 года уже превысила сумму в $160 млрд.

«Общая зарубежная помощь режиму Зеленского за год с начала СВО превысила $160 млрд, в том числе военная — $75 млрд», — сказал министр.

Лавров добавил, что из озвученной им суммы только США уже потратили на Украину около $113 млрд.

«То есть по $900 с каждого домохозяйства плюс ещё по $300 в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств», — сообщил глава российского дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставку истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.