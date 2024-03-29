Лавров: Запад пытается убедить мир в непричастности Киева к теракту в РФ

Глава российского МИД Сергей Лавров дал оценку международной реакции на теракт в «Крокусе». Он указал на то, что коллективный Запад пытается убедить мир в том, что Украина не прикладывала руки к данной трагедии в интервью для издания «Известия» .

Дипломат напомнил, что государства коллективного Запада пытаются переложить ответственность за данный акт террора на ИГ*, говоря о том, что больше подозревать никого не надо, особенно Украину. Лавров назвал подозрительным то, насколько активно Запад убеждает РФ и весь мир в том, что подозревать Киев в этом не стоит. Такие убеждения транслируются не только публично, но и по дипломатическим линиям, сообщил он. В то же время, американская сторона не объясняет, почему Киев должен быть вне подозрений, подметил глава ведомства.

Он также сообщил, что российская сторона не торопиться делать окончательных выводов до того, как будет завершено расследование. Лавров сообщил, что следствие работает над фактами и раскрывает новые обстоятельства. Тем не менее нельзя исключать очевидные версии и факты, в первую очередь то, что террористы пытались сбежать на Украину, когда их задержали.