Сергей Лавров заявил о том, что Запад прибегает к шантажу, чтобы предотвратить формирование многополярного мира. Об этом сообщил ТАСС , цитируя министра иностранных дел РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад использует прямой шантаж, чтобы помешать созданию многополярного мира. По его словам, западные страны злоупотребляют ролью доллара, используя его как способ давления на своих конкурентов.

Об этом агентство написало в своем телеграм-канале, цитируя министра иностранных дел. Кроме того, по мнению Лаврова, они всячески пытаются удержать свое доминирование, используя не переговоры и честные методы соперничества, а санкции.

Ранее в Государственной думе РФ отреагировали на резкий выпад президента США Дональда Трампа в сторону министра иностранных дел России Сергея Лаврова.