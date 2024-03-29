Коллективный Запад склоняет страны «Глобального Юга» к проведению геноцида мирного населения в Крыму и Новороссии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с «Известиями» .

Представитель российской дипмиссии напомнил о том, что политики на Украине публично выступают за то, чтобы показательно казнить мирных жителей в Крыму и новых регионах РФ. Лавров напомнил также о выступлении одного из парламентариев украинской Рады, заявившей, что на полуострове Крым живет 25 000 человек, которых нужно показательно казнить.

Дипломат указал на то, что если в этом заключается смысл «формулы Зеленского», то это является приглашением к проведению геноцида. Лавров призвал африканских, азиатских и латинских коллег понять, к чему их пытаются склонить.

В том же интервью Лавров заявил, что Запад пытается убедить мир в непричастности Украины к недавнему теракту в РФ.