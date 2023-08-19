Лавров: Запад склоняет союзников России прекратить с ней все контакты

Партнеры Российской Федерации по линии ЕАЭС и ОДКБ испытывают на себе колоссальное давление со стороны недружественных РФ государств, в попытках заставить их следовать в мейнстриме антироссийских настроений.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, все эти попытки западных стран нет находят должного отклика у руководства дружественных России стран. К настоящему времени все попытки заставить союзников России прекратить с ней все контакты безуспешны.

«К ним стали регулярно проводиться поездки высокопоставленных чиновников из западных столиц. Во время своих поездок они проводят консультации по вопросам противодействия обходу нелегитимных антироссийских санкций», — указал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

Министр подчеркнул, что российское руководство принимает определенные эффективные контрмеры для предотвращения данного негативного влияния на партнеров Москвы.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставку истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.