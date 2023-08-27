Лавров: западные политики работают языком, а лидеры БРИКС – головой

Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» дал оценку западным лидерам и СМИ, которые снисходительно относились к БРИКС.

Успех саммита в Йоханнесбурге говорит о том, что они работают языком, а мы головой и конкретными делами, заметил Лавров.

Саммит БРИКС с ЮАР стал крупнейшей встречей глав государств Глобального Юга за последнее время. Организация приняла в свои ряды шесть новых членов – Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и Эфиопию.

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что интерес к объедению проявляют еще около 30 стран, некоторые из которых оформили официальные заявки.