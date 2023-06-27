ЛДПР настаивает на создании контрактной армии численностью не менее 7 миллионов в РФ

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия настаивает на создании в РФ контрактной армии, численностью не менее 7 миллионов человек. Заявление Слуцкий опубликовал в своих социальных сетях.

В своем посте он заявил, что страна нуждается в армии подобной численности для обеспечения безопасности. Слуцкий считает, что в услугах частных военных компаний и их аналогов Россия не нуждается. Вместо ЧВК, лидер ЛДПР предлагает сосредоточиться на решении имеющихся проблем в отечественной армии.

Депутат также заявил о готовности фракции помогать Минобороны в решении подобных проблем.

Слуцкий добавил, что гордится военными, не поддавшихся провокациям и попыткам развязать противостояние внутри страны. По его мнению, участвовавшие в недавнем мятеже должны предстать перед судом и те, кто убил бывших боевых товарищей, не заслужили прощения.