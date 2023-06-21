ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы мэра Москвы
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов будет кандидатом от ЛДПР на выборах мэра столицы. Такое решение приняла конференция московского отделения партии.
Последней громкой законодательной инициативой Чернышова было предложение о ликвидации некрополя у стен Кремля и перезахоронение лидеров советской эпохи.
На выборах мэра Москвы он будет конкурировать с еще одним вице-спикером Госдумы – Владиславом Даванковым, которого выдвинула партия «Новые люди», а также с Сергеем Собяниным.
Действующий мэр столицы пойдет на выборы от «Единой России».