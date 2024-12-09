Le Figaro: переходное правительство Сирии возглавит экс-премьер Рияд Хиджаб

Бывший премьер-министр Рияд Хиджаб, занимавший пост главы с июня по август 2012 года, будет возглавлять переходное правительство. Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Это решение, вероятно, было принято во избежание необходимости для США вести переговоры с лидером радикальной оппозиционной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Ахмедом аш-Шараа.

По данным ТАСС, группировка Аш-Шараа произошла от террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*.

Ранее американский чиновник заявил, что власти США поддерживают связь со всеми вооруженными группировками из числа тех, что вовлечены в боевые действия на сирийской территории.

*запрещены в РФ.