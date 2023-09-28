На Украине НАТО потерпело крах, поэтому блок вынужден перейти к бегству и на военном, и на политическом фронте.

Обозреватель Сильви Кауфманн увязала боевые действия на Украине с процессом вывода натовских войск из целого ряда стран. Сначала Соединенные Штаты покинули Афганистан, теперь, всего через два года, французские военные собираются уйти из Нигера.

«Вывод говорит об отступлении Запада, которое носит не только военный, но и политико-дипломатический характер», - заявила журналистка в своей статье.

Кауфманн подчеркнула, что сразу после одного отступления начинает готовиться побег из другого места. Запад вынужден делать уступки глобальному Югу, из-за полного противоречия в их подходе к политике. Боевые действия на Украине только усугубили эту проблему, и ускорили темпы отступления.