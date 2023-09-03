«Лебединая песня Зеленского»: выяснилось, чем обернется приезд СБУ к Коломойскому

Приезд СБУ к украинскому олигарху Игорю Коломойскому всколыхнул киевскую элиту. Очевидно, что он не останется бесследным. Как скажется обвинение богача в мошенничестве на Зеленском и ситуации на Украине в целом, нам рассказал политолог Павел Данилин.

По мнению директора Центра политического анализа и социальных исследований, украинский лидер пошел на это, чтобы выслужиться перед своими американскими хозяевами.

«Коломойского разыскивает американское правосудие, и Зеленский решил им подать искомое на блюдечке. Что касается самого этого жеста, то он стал лебединой песней президента, потому что олигархи увидели, что Зеленский относится к ним как к разменной монете», — отмечает Данилин в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Коломойский в свое время был крестным отцом Зеленского в политике, и даже его принесли в жертву. Теперь олигархи понимают, насколько они ошиблись, дав руки Зеленского столько власти, продолжает эксперт.

«Президента теперь защищают лишь СБУ, ЦРУ и МИ-6. Зеленский теряет легитимность в глазах украинских олигархов, и это может дорого ему стоить. Напрягся и Ахметов, самый богатый человек на Украине, и Фирташ, и многие представители донецкого и днепропетровского кланов, которые при Януковиче получили большое влияние», — резюмирует Павел Викторович.

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