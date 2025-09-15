В случае эскалации напряженности с НАТО географическое положение России может обернуться против нее. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Поливач, представляющий ИМЭМО РАН, в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По его словам, географические особенности, такие как замерзающий Финский залив, создают зависимость. Для непрерывного патрулирования и поддержания всепогодной связи требуются многочисленные суда типа «Иван Папанин».

Подчеркивается, что характер военных действий определяется особенностями местности, и в настоящее время Россия усиливает укрепление береговой линии для улучшения своих стратегических позиций.

Поливачем также была отмечена тенденция к наращиванию военной мощи в Балтийском море, особенно со стороны государств, занимающих недружественную позицию по отношению к России, таких как Эстония и Финляндия.

Он акцентировал внимание на том, что в военной доктрине России Балтийскому региону отводится важное место и Москва готова дать отпор любым угрозам, исходящим из этого региона.

7 сентября помощник президента РФ Николай Патрушев, занимающий также пост председателя Морской коллегии, заявил о том, что Балтийское море превратилось в зону скрытого противостояния между Россией и западными странами.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил ударами по российскому порту Усть-Луга.