Зеленский пригрозил ударами по «нефтяным воротам» России: на очереди Усть-Луга

В своем ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных атаках на российский порт Усть-Луга, используемый для заправки нефтяных судов.

Данное заявление прозвучало в ответ на недавние удары украинских сил по нефтяному терминалу в Приморске, расположенном в той же Ленинградской области.

Зеленский выразил благодарность спецназу СБУ за успешную операцию в Приморске, отметив, что был нанесен значительный урон крупнейшему российскому нефтяному терминалу на Балтийском море.

По его словам, последствия атаки ощутимы для противника, и добавил, что украинский спецназ также пристально следит за портом Усть-Луга и другими российскими объектами, обеспечивающими выход на международный рынок.

Ранее сообщалось, что Зеленский нашел «живую ПВО» в лице американского генерала Келлога.