Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену его концертов в Киргизии и Узбекистане. В интервью изданию «Говорит Москва» артист связал эту ситуацию с его гражданской позицией.

Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых – им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. Музыка вне политики должна быть», – сказал Лепс.

Он добавил, что не расстроился из-за отмены концертов в этих странах, так как чувствует себя комфортно в России. Также, по словам Лепса, он будет счастлив продолжать работать на родине, если его перестанут пускать в другие государства.

Ранее выступления артиста отменили в Казахстане. Его концерт должен был пройти в городе Конаеве, но организаторы и владельцы площадки в одностороннем порядке приняли решение расторгнуть соглашение. Выступление Лепса должно было пройти 8 июля.

Лепс поддержал президента России Владимира Путина после начала специальной военной операции. Артист отправлял в зону боевых действий гуманитарную помощь, а также проводил концерты для военнослужащих в госпиталях и на фронте.

С требованием отменить концерты в Узбекистане и Киргизии выступили местные активисты, которые не поддерживают СВО и высказываются против действий РФ.