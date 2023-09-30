Летние неудачи ведут Украину к неизбежной мобилизации
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На фоне абсолютного провала летнего контрнаступления украинских ВС, Киеву придется принять решение о тотальной мобилизации. Соответствующее заявление сделал ученый-международник Александр Титов в своем материале для австралийского издания Conversation.
Титов заявил, что лето стало стратегическим поражением для украинских войск и для Североатлантического альянса, который таким образом пытался закончить боевые действия силовым путем.
По мнению ученого, Киеву придется мобилизовать еще большее количество граждан и нарастить количество получаемого от Запада оружия до невиданного ранее.
Титов подчеркнул, что Украина целиком и полностью зависит от западной поддержки, и в данный момент, с усилием поддерживает нынешний уровень давления в боевых действиях.