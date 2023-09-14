Левая часть Крымского моста открыта для движения

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об открытии левой части Крымского моста для автомобильного движения. Об этом он написал в своих соцсетях.

Эта часть объекта была повреждена в результате теракта, совершенного украинскими спецслужбами 17 июля. Хуснуллин отметил, что открытие состоялось с опережением сроков.

«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у Президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!», – написал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ добавил, что задача полностью восстановить Крымский мост остается актуальной. Он заявил о необходимости заменить второй пролет объекта. К 1 ноября, уточнил Хуснуллин, движение по Крымскому мосту планируется полностью восстановить.

С начала специальной военной операции киевский режим дважды предпринял попытку атаковать Крымский мост. Первый раз спецслужбы устроили теракт, в котором использовали грузовую машину. 8 октября грузовик передвигался по мосту, когда в нем сдетонировало взрывное устройство, спрятанное в полиэтиленовый рулон. В результате погибли люди и было повреждено шоссейное полотно.

Теракт в июле 2023 года был совершен посредством надводных беспилотников. В результате два человека погибли и автомобильное полотно также было повреждено.