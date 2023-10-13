«Либералы доводили страну до катастрофы»: сможет ли Борис Надеждин стать новым президентом РФ

Подмосковный политик Борис Надеждин намерен побороться за кресло президента России на выборах в 2024 году, сообщает РИА Новости . О перспективах будущего кандидата нам рассказал политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По информации от источника, близкого к администрации президента РФ, сообщил эксперт, Борису Надеждину уже даже дали «зеленый свет» на участие в выборах. Не исключено, что его выдвижение согласовывалось с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, помощником у которого Борис Борисович работал в правительстве.

«Вся политическая биография Надеждина — с момента избрания в 1990 году депутатом горсовета города Долгопрудного и до сегодняшнего дня — была связана с организациями либерального толка, такими как «Партия российского единства и согласия», «Новая сила» и «Союз правых сил», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог напомнил, что Надеждин также пытался участвовать в выборах губернатора Московской области от праволиберальной партии «Гражданская инициатива», но не смог собрать необходимое количество подписей.

«Я лично знаком с Борисом Борисовичем, знаю его как образованного и приятного человека с широким кругозором и принципиальной позицией. Несмотря на непопулярность либеральных идей, он не отрекся от них — это вызывает уважение и сочувствие. Уже сейчас понятно, что ему отведена роль аутсайдера предстоящей президентской гонки. Напомню, на выборах 2018 года все три либеральных кандидата — Собчак, Явлинский и Титов — набрали около 3,5% голосов суммарно. Это максимум, на что может рассчитывать Надеждин», — подчеркнул Сипров.

Победа либерала на президентских выборах в России, считает эксперт, исключена.

«Во-первых, сказывается негативный исторический опыт — либералы дважды приходили к власти и доводили страну до национальной катастрофы. Во-вторых, эта идеология противоречит культурным кодам большинства народов России», — заключил собеседник.

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