«Шансы есть»: станет ли Мишель Обама новым президентом США

В американских СМИ снова начали мелькать слухи о том, что Мишель Обама, супруга экс-президента США, может поучаствовать в выборах 2024 года. Сама дама пока не подтверждала и не опровергала подобных планов, но ее уже называют серьезным соперником для остальных кандидатов.

Политолог Денис Денисов оценил возможность того, что бывшая первая леди Соединенных Штатов вдруг станет президентом. По его мнению, исключать подобную вероятность нельзя.

«В США есть специфическая оригинальная традиция, что зачастую в политической жизни страны участвуют семьями. Примеры были неоднократно, самый яркий был как раз тоже из демократического лагеря — Билл Клинтон, бывший президент, и его супруга Хиллари Клинтон. Она, конечно, президентом не стала, но госсекретарем успела побывать. Поэтому, почему бы и нет, шансы есть», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подобные тенденции, считает политолог, связаны с тем, что, во-первых, Джо Байден — уже достаточно возрастной кандидат. Во-вторых, это, конечно же, экзистенциальная угроза для демократов — республиканец Дональд Трамп.

«Если опять будет противостояние Байдена и Трампа, то, согласно социологическим исследованиям, экс-президент Трамп вполне может переизбраться на новый срок», — подчеркнул собеседник.

Культура и социально-политическая специфика в США сейчас такова, объяснил Денисов, что темнокожий кандидат стал бы олицетворением повестки и трендов, которые наблюдаются и в кинематографе, и во всей социальной жизни страны.

«Мы помним некоторые кризисные явления, которые переросли в явно гипертрофированное отстаивание прав темнокожего населения. На фоне этого успех Мишель Обамы выглядел бы вполне логично. Ничего удивительного не будет, если она как минимум поучаствует в праймериз демократической партии», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, с кем придется соперничать Байдену в случае ареста Трампа.