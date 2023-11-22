Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о возвращении экспонировавшейся там коллекции скифского золота из Крыма.

О том, какая судьба ждет похищенные Западом драгоценные изделия, нам рассказал политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«К великому сожалению, прогноз относительно дальнейшей судьбы собрания нескольких музеев Крыма неутешителен. Если золото, незаконно удерживаемое Нидерландами, останется там, то в Россию оно уже не вернется. Если же его отдадут Киеву, экспонаты либо разворуют, либо распродадут», — заверил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стоимость самой коллекции, отметил эксперт, невелика — около 1,5 млн евро. Однако не исключено, что киевский режим использует это собрание, чтобы погасить часть своих долгов. В таком случае золото, возможно, даже продадут открыто — в одном из европейских аукционных домов, даже не доставляя на территорию Украины.

«Сам факт передачи золота или признания прав страны на него, естественно, будет использован как пиар-ход. Киевская хунта в очередной раз заявит о якобы аннексии Крыма и назовет наследие скифов принадлежащим ей по праву», — добавил Сипров.

Также политолог напомнил, что жена президента Украины Владимира Зеленского совсем недавно во время своего последнего визита в Вашингтон купила украшений в бутике Cartier на сумму, сопоставимую со стоимостью коллекции скифского золота.

Ранее выяснилось, когда Украина может капитулировать.