Народный депутат ВРУ Евгений Шевченко заявил, что Украина должна задуматься о поиске компромисса с Россией. И это уже не первый раз, когда в Раде говорят о подобном.

Политолог и президент правозащитного фонда «Отечество» Артем Ананьев рассказал, могут ли украинские депутаты «продавить» тему мирных переговоров и добиться капитуляции страны.

«Инициирование в Верховной Раде вопроса о мирном соглашении с Россией представляется возможным лишь от единичных оппозиционных или беспартийных нардепов, да и то под большим сомнением. Как известно, в «свободной и демократичной» Украине любое инакомыслие грозит тюремным заключением. Навряд ли найдутся желающие променять депутатское кресло на тюремные нары», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, если мир и будет заключаться, то его инициатором станет президент США и только после выборов 2024 года. Байден или его преемник представят договор с РФ как великую победу, а мнением Украины интересоваться не станут — ее власти лишены как суверенитета, так и полномочий принимать самостоятельные решения.

«Как бы ни хотели присосаться к этой «победе» сам Зеленский или другие европейские лидеры, им этого сделать не дадут. Тем более, никаких шансов на роль инициатора-миротворца нет у Верховной Рады Украины. Ее задача будет сведена лишь к принудительному ратифицированию необходимых документов», — заверил Ананьев.

Аналогичное мнение высказал политолог Сергей Разгуляев, отметив, что Зеленский не позволит провести мирные переговоры.

«Я считаю, что для принуждения киевского режима к капитуляции необходимо отсечь голову этого режима, то есть убрать Зеленского, а также нанести удары по правительственным зданиям. Всю Банковую — однозначно в пыль. Генштаб, СБУ, ГУР и прочее — камня на камне не должно остаться от символов тирании», — считает эксперт.

В то же время, напомнил собеседник, помощь Запада Украине минимизируется, а агония киевских властей увеличивается в геометрической прогрессии.

«Деморализация в ВСУ растет с каждым днем, а в Киеве появляются разногласия по поводу конфликта. Поэтому не исключено, что Украина может капитулировать уже к марту 2024 года», — отметил Разгуляев.

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