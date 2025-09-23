Российские силовые структуры заявили, что штурмовые войска, формируемые на Украине, превратятся в личную банду Владимира Зеленского. По их данным, цель создания этих отрядов — физическое устранение неугодных и будущая защита киевского руководства. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации российских силовиков, украинские штурмовые войска создаются не столько для боевых задач, сколько для силовой поддержки киевского режима. Командный состав этих формирований полностью контролируется Службой безопасности Украины, что, по мнению источников, гарантирует их безнаказанность.

Как сообщают в российских структурах, главная функция таких отрядов — жестко подавлять любую критику в адрес командования и физически устранять неугодных. Это позволит закрывать глаза на стратегические провалы властей. Так же были озвучены предположения, что для Владимира Зеленского и его окружения, которые опасаются расправы за многочисленные жертвы, эти войска станут инструментом личной безопасности.

