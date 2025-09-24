Личная химия против государственных интересов: почему дружба Трампа и Путина не остановила войну?

Президент США Дональд Трамп признал, что его личные добрые отношения с Владимиром Путиным не стали тем фактором, который помог бы разрешить кризис вокруг Украины.

Выступая перед журналистами во время встречи с Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке, американский политик охарактеризовал данное обстоятельство как главное разочарование.

«Самое большое разочарование... ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили», - сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина способна бороться и отыграть всю свою территорию обратно.