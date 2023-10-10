Лидер Ирана пригрозил Израилю «еще более тяжелой пощечиной»

Массовые убийства жителей Газы навлекут на Израиль еще большее бедствие, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Они должны знать, что реакцией на эти злодеяния будет более тяжелая пощечина», – передает его слова агентство Bloomberg

Рахбар указал, что операция движения ХАМАС была ответом на израильские преступления.

Хаменеи сказал, что Иран поддерживает борьбу палестинского народа, но отрицает свою причастность к событиям, приведшим к эскалации палестино-израильского конфликта.