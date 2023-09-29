Лидер канадской оппозиции назвал премьера Трюдо клоуном из-за скандала с бывшим эсэсовцем

Ему понадобилось целых пять дней, чтобы принести извинения за инцидент, который произошел в парламенте.

Пьер Пуальевр является главой Консервативной партии, которая находится в оппозиции правительству Канады. Он указал, что Джастин Трюдо сильно подорвал свой авторитет у представителей других государств тем, что принял участие в чествовании нациста.

«На мировой арене премьер-министра считают клоуном. Мы все согласны с тем, что ему потребовалось пять дней», - указал он во время своего выступления в парламенте.

Его слова привело ТАСС. По мнению Пуальевра, такая запоздалая реакция объясняется тем, что Трюдо крайне важна его собственная репутация. Именно ее он пытался сохранить, задержавшись с извинениями.